Eine Partei ohne Visionen braucht auch keine Ärztin

Thematischer Rückenwind, eine türkise Pleitetruppe, und eine gut komponierte Grundsatzrede machen noch keine Kanzlerin.

"All das und noch viel mehr braucht unser Land", erklärte Pamela Rendi-Wagner am Sonntag zur Mitte ihrer Kanzlerinnenrede und es erinnerte (leider) kurz - ebenso ungewollt wie frappant - an den Refrain eines Schlagers: "Das alles und noch viel mehr würd' ich machen, wenn ich König von Deutschland wär."

Fünf rote Exkanzler, von denen laut Insidern maximal 60 Prozent hinter Rendi-Wagner stehen, spendeten artig Applaus. Mindestens einem der fünf wird das Zitat "Wer Visionen hat, braucht einen Arzt" ...