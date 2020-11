Nach dem Terror in Wien gilt mehr denn je: Wir müssen die Demokratie verteidigen, ohne sie zu beschädigen.

Jetzt also Wien. Sollte jemand geglaubt haben, dass der Terror, dem wir täglich in den Meldungen aus Paris und vielen anderen Weltgegenden begegnen, einen Bogen um Österreich macht, wurde er Montagabend schmerzlich korrigiert. Der Anschlag, der Österreichs Hauptstadt erschütterte, fand im Herzen Wiens statt. Mitten im Zentrum des jüdischen Lebens. Und mitten im Zentrum des jungen Lebens, das sich an diesem letzten Abend vor dem Lockdown, wie stets, in den Gassen und auf den Plätzen rund um die Synagoge in ...