Der politische Schnellschuss zur Verknüpfung von Daten über unser Leben und unsere Gesundheit hat eine eigentlich wichtige Debatte vergiftet.

Österreich ist zum Teil im Blindflug durch die Pandemie gesegelt. Wesentliche Daten lagen oft schlicht nicht vor und tun es zum Teil noch immer nicht. Am Höhepunkt der Pandemie herrschte etwa Unklarheit über die genaue Zahl an freien Intensivbetten. Auch andere wichtige Fragen konnten nicht beantwortet werden: Wer steckt sich wo an? Und: Gibt es einen sozioökonomischen Hintergrund für Risikogruppen? Dazu gab es in verschiedenen Stellen zwar zum Teil Informationen, sie konnten aber mangels Kompatibilität und Überblick nicht verknüpft werden.

