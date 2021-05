Brauchen wir den gläsernen Patienten?

Wichtige Maßnahmen für eine effizientere Pandemiebekämpfung oder mögliche Totalüberwachung der Bürger? Der Grüne Pass und eine neue, massiv erweiterte epidemiologische Datenbank erhitzen derzeit die Gemüter.

Die Front der Kritiker gegen eine geplante Gesetzesnovelle aus dem grünen Gesundheitsministerium ist breit aufgestellt. Datenschützer, Sozialversicherungen und Juristen sprechen sich gegen eine nicht ausreichend pseudonymisierte Zusammenführung von Sozial- und Gesundheitsdaten in einer Megadatenbank aus. Dieses Vorhaben will die Regierung im Zuge der gesetzlichen Einführung des Grünen Passes gleich mitumsetzen. Nun steht beides in der Kritik.

Dabei hat der Grüne Pass, in dem Daten über Impfung, Genesung oder erfolgte Testung als Zutrittskarte gespeichert und mittels QR-Code abrufbar sein ...