Die Personalnot in Kindergärten und Krabbelgruppen sollte ein Weckruf sein. Doch es wird weitergewurstelt wie bisher. .

Was muss eigentlich noch passieren, damit die frühkindliche Bildung in Österreich endlich in ihrer Tragweite erkannt wird und den Stellenwert bekommt, den sie in anderen EU-Ländern längst hat? Der Fachkräftemangel ist mittlerweile so akut, dass Einrichtungen Gruppen zusperren oder Kinder abweisen müssen. Hilfskräfte übernehmen notgedrungen Aufgaben des Fachpersonals, für die sie gar nicht ausgebildet sind. Verzweifelte Bürgermeister, die nicht mehr wissen, wie sie die offenen Stellen im Kindergarten besetzen sollen, lassen sich zur Forderung verleiten, den Zusatzkräften ...