Druck in der Kinderbetreuung steigt - Wirtschaft und Gewerkschaft fordern Rechtsanspruch

Die Probleme bei der (Klein-)Kinderbetreuung in Österreich sind mannigfaltig: zu wenige Plätze, zu wenig Personal, zu große Gruppen. Leidtragende sind vor allem Mütter und Kinder. Jetzt fordert auch die Wirtschaft einen Rechtsanspruch auf Betreuung.

"Spart das Geld bei Inseraten, schickt es in den Kindergarten", "Ich kann gar nicht so schlecht arbeiten, wie ich bezahlt werde" oder "Wenn meine Bezugspersonen ausgebrannt sind, kaufst du mir dann neue?" Die Schilder im Demonstrationszug zeugen von subversivem Humor. Oder ist das Galgenhumor? Schließlich sind ihre Arbeitsverhältnisse seit langer Zeit prekär, aber kaum Verbesserungen in Sicht.

Aus diesem Grund ging das Kindergartenpersonal diesen Oktober gleich zwei Mal auf die Straße: Vergangenen Dienstag riefen Gewerkschaft ...