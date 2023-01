Überheblichkeit hilft nicht gegen Kickl

Die FPÖ zieht in Umfragen davon. Daran sind nicht zuletzt ihre Gegner schuld.

Die FPÖ ist drauf und dran, die SPÖ als zweitstärkste Partei in Niederösterreich zu überholen. Die FPÖ liegt in allen bundespolitischen Umfragen auf Platz eins. Man darf also davon ausgehen, dass die Freiheitlichen bei der nächsten Regierungsbildung eine aktive Rolle spielen werden. Und der Rest des Landes fragt sich, wie es dieser Partei so schnell gelingen konnte, aus den Trümmern des Ibiza-Skandals wieder in lichte Umfragehöhen zu schießen.

Die üblichen Erklärungen verweisen auf die Pandemie, die einen Spalt ...