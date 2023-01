Umfragen: Ist Kickl auf dem Weg nach oben?

In der Opposition ist die FPÖ wieder einmal erstarkt. Warum das so ist. Und was Kickl von Haider und Strache unterscheidet.

SN/apa FPÖ-Chef Herbert Kickl beim Neujahrstreffen seiner Partei Mitte Jänner. Seit die Partei wieder im Aufwind ist, ist die interne Kritik verstummt. Kickl sitzt fest im Sattel.