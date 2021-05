Wieder ein Frauenmord, wieder Entsetzen. Doch Entsetzen lähmt. Es ist höchst an der Zeit, sich verstärkt aggressiven Männern zu widmen.

Vier Monate sind heuer vergangen. In dieser kurzen Zeit wurden neun Frauen ermordet. Im Vorjahr waren es 31 in zwölf Monaten. Jedes Mal spielt sich nach einer brutalen Tat das gleiche Szenario ab. Politikerinnen und Politiker sind entsetzt, Verschärfungen bestehender Gesetze oder eine bessere Umsetzung werden gefordert und in Aussicht gestellt, gleichzeitig wird der Ruf nach einem gesellschaftlichen Umdenkprozess laut. Ein paar Tage wird diskutiert, dort und da auch an einem Rädchen gedreht, etwa mehr Geld für Opferschutz budgetiert. Bis ...