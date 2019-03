Er ist ein Fixum im politischen Österreich: der verbale Rundumschlag der Freiheitlichen am Aschermittwoch in der Jahn-Turnhalle in Ried im Innkreis. Die ÖVP hat wie vergangenes Jahr in Klagenfurt einen politischen Aschermittwoch ausgerufen - und bekommt prominente Unterstützung aus Kiew.

SN/dapd FPÖ-Tradition: Der politische Aschermittwoch im oberösterreichischen Ried.