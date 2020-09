"Man würde eine gefährliche Grenze überschreiten"

Richard Greil ist Primar der Inneren Medizin III am Uniklinikum Salzburg. Er warnt aus medizinischer Sicht vor der aktiven Sterbehilfe und fordert mehr Ressourcen für die Palliativmedizin.

Verstehen Sie, dass unheilbar Kranke ihrem Leben ein Ende setzen wollen? Richard Greil: Es ist klar, dass für manche Patientinnen und Patienten eine schwere Situation am Ende des Lebens steht. Es gibt hier inzwischen hohe Expertise in der palliativmedizinischen Versorgung, gleichzeitig aber einen beträchtlichen Mangel an Struktur und Personal. Dabei ist ...