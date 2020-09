Vom Recht zu sterben

Sollen die Beihilfe zum Suizid und aktive Sterbehilfe straffrei werden? Warum das Höchstgericht diese schwierigen Fragen klären muss.

Die letzten Worte, die Thomas Thaa von seiner 70-jährigen Frau zu hören bekam, waren: "Du, aus. Jetzt geht's nicht mehr." Knapp zwei Jahre lang hatte der Bauchspeicheldrüsenkrebs in ihrem Körper gewütet, bevor sie sich mit dem Revolver ihres Mannes das Leben nahm. Thomas Thaa wird wenig später verurteilt, wegen Beihilfe zum Suizid. Das war 2018. Zwei Jahre später wird das Schicksal des niederösterreichischen Ehepaars noch einmal aufgerollt. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) beschäftigt sich am Donnerstag in einer mündlichen Verhandlung mit einer ...