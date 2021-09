Marktforscherin: "Kein Grund, die Reißleine zu ziehen"

Warum schafft es eine coronakritische Partei auf Anhieb in den Landtag? Was hat das mit der FPÖ zu tun? Und was bedeutet das Wahlergebnis für die Bundesregierung?

Ifes-Geschäftsführerin Eva Zeglovits analysiert das Landtagsergebnis von Oberösterreich und konstatiert auch angesichts des Grazer Wahlerfolgs der KPÖ, dass es durchaus eine Erfolgsstrategie sein kann, auf ein einziges Thema zu setzen. Die impfskeptische MFG ist die große Überraschung des Wahlsonntags. Warum hat es die Minipartei auf Anhieb in den Landtag geschafft? Eva Zeglovits: Weil sie beim äußerst emotionalen Thema Impfen und Impfpflicht eine ganz klare Position hat. Wohingegen andere eine "Ja, aber"-Position einnehmen. MFG hat es offenbar geschafft, ihr ...