Sabine B., jene Meinungsforscherin, die am Dienstag festgenommen wurde, ist in Fachkreisen wenig bekannt. Dort wird sie unterdessen "Mrs. Columbo der Meinungsforschung" genannt - analog zur Frau des bekannten TV-Kommissars Columbo, die man nie zu Gesicht bekommt. B. war einst enge Mitarbeiterin von Sophie Karmasin, bevor diese Ende 2013 Familienministerin wurde und gegen die auch ermittelt wird. In einer Klarstellung des Österreichischen Gallup-Instituts heißt es "aus gegebenem Anlass": Karmasin habe ihre Anteile am Institut mit Ende Juni 2014 verkauft. Und ...