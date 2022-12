Nach Österreichs Schengen-Veto: Blockade bleibt nicht ohne Folgen

Die Konfliktlinien gehen in der Schengenbeitrittsfrage nicht nur quer durch die EU, sondern auch quer durch die heimischen Parteien.

Das österreichische und niederländische Veto zum Schengenbeitritt Bulgariens und das rot-weiß-rote Alleingang-Veto gegen die große Reisefreiheit für Rumänen führen nicht nur auf EU-Ebene zu schweren Verstimmungen. Auch innenpolitisch und innerkoalitionär sorgt das Nein von Innenminister Gerhard Karner zur Schengenerweiterung für Diskussionen.

Am Freitag meldete sich die grüne Justizministerin Alma Zadić am Rande eines Treffens mit ihren EU-Kollegen in Brüssel zu Wort und kritisierte die Entscheidung des türkisen Ministerkollegen: "Bulgarien und Rumänien gehören zur europäischen Familie dazu", sagte sie ...