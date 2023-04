Nach pinker Wahlniederlage: Den Neos "fehlt es an Verankerung"

Die Neos fliegen aus dem Salzburger Landtag. Nicht alle Facetten des Debakels sind hausgemacht. Droht das Schicksal des Liberalen Forums?

Wohin geht die Reise? Parteigründer Matthias Strolz 2018 bei der Übergabe der Parteiführung an Beate Meinl-Reisinger.

Nach dem für die Neos so bitteren Abschied aus dem Salzburger Landtag stellt sich die Frage, wie es mit der Partei weitergeht. In Salzburg müsse es eine komplette Neuaufstellung geben, hat Noch-Landesrätin Andrea Klambauer bereits angekündigt. Aber was heißt die Wahl für die Neos im Bund? Wie groß ist die Gefahr, dass sie irgendwann dasselbe Schicksal erleiden wie ihre Vorläuferpartei, das Liberale Forum? Das musste sich 1999 nach sechs Jahren wieder aus dem Parlament verabschieden.

In Salzburg seien ...