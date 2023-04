Nach Neos-Debakel bei Salzburg-Wahl: Klambauer tritt zurück, Rößlhuber vertritt Partei nach außen

Lukas Rößlhuber ist vorläufig "Gesicht der Neos nach außen" Es ist nicht das erste Mal, dass der 29-Jährige eine Lücke bei den Neos in Salzburg füllt. "Ich bin anscheinend der Fels in der Brandung", sagt Rößlhuber. Er ist seit 2014 Mitglied des Salzburger Gemeinderats. Als nach der Landtagswahl 2018 Sebastian Huber in den neuen Landtag wechselte, folgte ihm Rößlhuber als Fraktionsobmann nach. Und als im September 2018 die Neos-Baustadträtin Barbara Unterkofler zur ÖVP wechselte, trat er wiederum deren Nachfolge im Stadtratskollegium an. Rößlhuber war in der Stadt Salzburg in all diesen Funktionen der bis dahin jüngste Amtsinhaber. In seiner Rolle als "Gesicht der Salzburger Neos nach außen" werde er in den kommenden Wochen das Gespräch mit allen Mitgliedern suchen. "Der Blick geht jetzt nach vorne. Wir wollen auch weiterhin ein liberales Angebot für die Mitte der Gesellschaft machen." Bereits am Wahltag betonte Rößlhuber, dass die Neos ein breiteres Netzwerk, auch in den Landgemeinden, bräuchten.

BILD: SN/STEFANIE SCHENKER Gemeinderat Lukas Rößlhuber wird die Neos in Salzburg nach außen vertreten.

Junge Neos: "Gut, dass der Sauhaufen an Individualisten Platz macht" Ebenfalls eine größere Rolle im Neustart der Neos wollen die Junos, der Jugendverband der Partei, spielen. Landesvorsitzender Moritz Rettenbacher findet klare Worte: "Es ist gut, dass der Sauhaufen an Individualisten endlich Platz macht." Damit meine er vor allem die ältere Generation des Neos-Landesteams. "Wenn nur Andrea Klambauer zurückgetreten wäre, hätte Sebastian Huber (Abgeordneter und Zweiter Präsident im Landtag) vorläufig übernommen. Das hätten wir Junos nicht unterstützt." Die Stimmung in der Partei sei bereits seit Monaten schlecht gewesen. "Man hat den Bezug zu den Mitgliedern verloren. Immer weniger sind zu den Veranstaltungen gekommen. Es braucht einen kompletten Reset", sagt Rettenbacher. Die Atmosphäre bei der Sitzung am Montag sei angespannt gewesen, wie er beschreibt: "Die Luft war zum Schneiden". Am Ende habe nach fünf Stunden eine Lösung gefunden werden können. "Eine Neuaufstellung des Teams ist wichtig, dafür war notwendig, dass die alte Garde das Feld räumt. Wir als Junos wollen künftig eine stärkere Rolle dabei spielen."

Klambauer geht: "Eine große Enttäuschung" Nach fünf Jahren als Landesrätin in der Dirndlkoalition verabschiedet sich Andrea Klambauer aus der Politik. Sie wird sich wieder in die Privatwirtschaft zurückziehen. Klambauer blickt nun zuversichtlich in die nächsten Wochen, in denen sie mehr Zeit für ihre Familie zur Verfügung hat, wie sie bei der Pressekonferenz mitteilt. Die gebürtige Wienerin lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Bad Hofgastein. Ihre Funktion als Landesrätin werde sie bis zur Übergabe an die neue Landesregierung weiterführen. Sie ist seit 2013 Mitglied der Neos. Nach dem Rückzug von Sepp Schellhorn aus der Politik übernahm sie im Oktober 2021 die Parteiführung in Salzburg. Zuvor war sie Personalmanagerin bei Eurofunk Kappacher in St. Johann im Pongau. Auf die Frage, ob Ex-Nationalratsabgeordneter Sepp Schellhorn wieder eine Funktion in der Partei übernehmen könnte, sagte Douglas Hoyos am Dienstag: "Das ist nicht geplant und das wäre auch kein Neustart."