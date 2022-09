Nach Tiroler Landtagswahl: Grüne vor bitterem Abschied

Stimmen verloren, Macht passé? Die Grünen fliegen wohl aus der nächsten Landesregierung. Kein gutes Omen für die Zukunft der Partei.

Die Grünen müssen sich von der nächsten Regierungsbeteiligung auf Landesebene verabschieden: Nach mehr als neun Jahren gehen die Chancen, in den kommenden Jahren weiter in Tirol mitzuregieren, gegen null. Eine Zweierkoalition mit der ÖVP scheitert an einer Mehrheit und es gilt als unwahrscheinlich, dass sich die ÖVP auf eine Dreierkoalition mit grüner Beteiligung einlassen könnte. Zwar ist die ÖVP am Wahltag noch kapitaler abgestürzt als die Grünen - sie hat ein Viertel ihrer Wähler von 2018 verloren. Sie hat aber ...