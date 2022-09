Tiroler Wahl: Warum die SPÖ nur verhalten feiert

In Tirol könnten die Roten bald in der Regierung sitzen. Manchen Genossen bereitet das Wahlergebnis aber Kopfzerbrechen.

Auch wenn im einst tiefschwarzen Tirol die SPÖ wahrscheinlich demnächst als Juniorpartner in einer Koalition mit der ÖVP sitzen wird, hätten sich die Genossen ein anderes Wahlergebnis gewünscht. Denn mit den schwachen Zugewinnen von nur 0,23 Prozentpunkten auf 17,48 Prozent bei der Landtagswahl und dem Verlust des zweiten Platzes an die FPÖ kann niemand in der SPÖ wirklich zufrieden sein. Immerhin führen die Sozialdemokraten im Bund seit Wochen in den Umfragen vor der geschwächten ÖVP. Auch durch die tagespolitische Themenlage, ...