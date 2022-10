Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka "voll entlastet" oder nicht?

Widersprüche im Zeitablauf in den Aussagen Thomas Schmids stellen laut ÖVP dessen Glaubwürdigkeit infrage. Aber auch bei Sobotkas Konter gibt es zeitliche Ungereimtheiten.

Die Wellen um die belastenden Aussagen, die der tief gefallene ÖVP-Karrierist Thomas Schmid bei der WKStA machte, schlagen weiter hoch. Auch wenn ÖVP-Finanz-Staatssekretär Florian Tursky Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka in der Frage seiner angeblichen Interventionen in Steuerverfahren ÖVP-naher Vereine in der Pressestunde "vollkommen entlastet" sah. Tursky verwies dabei auf "Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Co.", laut denen "nie Derartiges im Raum stand".

Im Finanzministerium erklärte man zur SN-Anfrage, warum die Interne Revision die neuen Vorwürfe nicht untersuche, deren Einschaltung habe wenig ...