Thomas Schmids Bekenntnisse: Ein bitter notwendiger Lernprozess

Mögen die jüngsten Enthüllungen als Warnung dienen - und als Erkenntnis, dass es nicht reicht, sich nicht beim Machtmissbrauch erwischen zu lassen.

Und wieder einmal steht man vor der Frage: Was jetzt? Die jüngsten Enthüllungen aus dem Hause der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, der gegenseitige Vernichtungsfeldzug des einstigen Chef-Strategen Thomas Schmid gegen den einstigen Hoffnungsträger Sebastian Kurz (und umgekehrt), der Verdacht gegen den ÖVP-Klubchef und den Nationalratspräsidenten, das Neuwahlgetöse der versammelten Opposition in einer Zeit, in der Österreich alles andere dringender braucht als schon wieder einen Wahlkampf - all das lässt die Staatsbürger teils ratlos, teils wütend zurück. Das anlässlich des Ibiza-Skandals geäußerte ...