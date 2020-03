Neue Migrationskrise stellt Türkis-Grün auf die Probe

Was tun, wenn eine neue Migrationskrise herandräut wie derzeit an der türkisch-griechischen Grenze? Bei dem Thema fanden ÖVP und Grüne in den Koalitionsverhandlungen keinen Kompromiss. Im Koalitionspakt wurde daher ein Hintertürchen eingebaut. Davon, es zu nutzen, sei man aber weit entfernt, heißt es bei beiden Parteien.

SN/ap Tausende Migranten warten an der türkisch-griechischen Grenze. Das Bild ist vom Montag, 2. März.