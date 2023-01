Analyse: Die Wahl in Niederösterreich als Vorgeschmack auf Salzburg? Na, Mahlzeit!

Bedrohte Landeschefs, sinnsuchende Sozialdemokraten und Freiheitliche ohne Gegner. Eine Analyse der drei Parallelen zwischen den Wahlen in Niederösterreich und Salzburg.

Obwohl 83 Tage zwischen den Landtagswahlen in Niederösterreich und Salzburg liegen, wird der Urnengang in Ostösterreich auch im Westen mit Spannung verfolgt. Denn zwischen Niederösterreich und Salzburg lassen sich einige politische Parallelen ziehen und anhand des Wahlkampfs im Land an der Traisen lässt sich auch ein Ausblick darauf wagen, was dem Land an der Salzach in den kommenden Wahlkampfwochen noch bevorsteht.

Bedrohte Landeskaiser

Sowohl in Niederösterreich als auch in Salzburg steigt der Druck auf die beiden ...