Öffnung der Schulen: Eltern dürfen bei Schnelltests von Volksschülern dabei sein

Bildungsminister Heinz Faßmann stellte im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag das Sicherheitskonzept für die Öffnung der Schulen vor. Volksschüler kehren vollständig in die Schulen zurück, Schüler der Unter- und Oberstufe müssen sich auf einen Schichtbetrieb einstellen. Zwei Mal wöchentlich stehen Corona-Schnelltests auf dem Programm.

Ab Montag, 8. Februar, findet die Volksschule wieder im Präsenzunterricht statt, Unterstufe und Oberstufe werden im Schichtbetrieb geführt. Bei einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag stellte Bildungsminister Heinz Faßmann das Sicherheitskonzept an den Schulen vor, mit dem in das zweite Semester gestartet werden soll. "Wir holen den Präsenzunterricht mit Respekt und Vorsicht zurück", sagte Faßmann. "Das Konzept dient nicht nur dazu, die Schulen wieder zu öffnen, sondern sie offen zu halten."

Volksschüler kehren vollständig in Präsenzunterricht zurück

Die Volksschulen starten mit fünf Präsenztagen in der Woche in das neue Semester. Zwei Mal wöchentlich soll ein Corona-Selbsttest durchgeführt werden. Die Tests finden immer am Montag und Mittwoch direkt in der Schule statt. "Die Testungen erfolgen einheitlich in den Schulen. Es ist nur eine Abstrich im vorderen Nasenbereich notwendig, das ist auch für kleine Kinder schmerzfrei", erklärte Faßmann und ergänzte: "Die Lehrer erklären und helfen den Kindern bei den Schnelltests. Außerdem können die Eltern beim ersten Test dabei sein." Die Tests sind freiwillig. Wer seine Kinder aber nicht testen lassen möchte, darf sie nicht in den Präsenzunterricht schicken. Sie bleiben weiterhin im Homeschooling.

Im Schulbereich müssen auch Volksschüler eine Maske tragen, im Klassenzimmer dürfen diese aber abgenommen werden. Abgesehen davon, soll auf den notwendigen Sicherheitsabstand geachtet werden.

Mittelschulen, Oberstufe und Berufsschulen im Schichtbetrieb

Um die Anzahl an Personen in den Schulen zu reduzieren und somit für mehr Abstand zu sorgen, starten die Mittelschulen, Oberstufen und Berufsschulen im Schichtbetrieb. Die Schüler werden in zwei Gruppen (A und B) eingeteilt. Gruppe A startet am Montag mit einem Corona-Schnelltest und ist am Montag und Dienstag in Präsenzlehre. Gruppe B absolviert den Schnelltest am Mittwoch und befindet sich Mittwoch und Donnerstag in den Klassenzimmern. Am Freitag sind sowohl Gruppe A als auch Gruppe B im Distance Learning.

In der Folgewoche ist dann Gruppe B am Montag und Dienstag in Präsenzlehre, Gruppe A am Mittwoch und Donnerstag. Die beiden Gruppen tauschen also wochenweise.

In den Mittelschulen muss die Maske auch im Klassenzimmer getragen werden, Schüler der Oberstufe und von Berufsschulen müssen eine FFP2-Maske tragen. "Es können aber Maskenpausen eingelegt werden", versicherte Faßmann.

Ausnahmen für Maturaklassen

Etwas anders stellt sich die Situation für Schüler in den Maturaklassen dar. "Die Direktionen haben hier Freiheiten für besondere Aktionen", erklärte der Bildungsminister, der zum Abschluss der Pressekonferenz zu allgemeiner Vorsicht mahnte: "Der Plan kann gelingen, wenn sich alle daran halten und die Öffnungsschritte nicht missverstehen."

