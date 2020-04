"Österreich wird das Comeback gelingen"

Bundeskanzler Sebastian Kurz im Interview: Nach Ostern könnte "schrittweise und behutsam" die Rückkehr zur Normalität beginnen. Aber nur, wenn die Österreicher sich weiterhin an die verhängten Maßnahmen halten. Die gewohnte Reisefreiheit wird es bis auf weiteres nicht geben.

Zur Bewältigung der Coronakrise werde noch "sehr viel an Disziplin und Einschränkungen notwendig sein", sagt Bundeskanzler Kurz. Dennoch will er am Montag erste Erleichterungen in Aussicht stellen.

Herr Bundeskanzler, am Montag haben Sie von einer drohenden Überforderung des ...