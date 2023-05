Wilfried Haslauer ist ohne Not eine Koalition mit der FPÖ eingegangen. Das muss man kritisieren. Grund zur Panik ist das aber keiner.

Die Harmonie, mit der in Oberösterreich seit acht Jahren die ÖVP mit der FPÖ das Land regiert, taugt nicht als Beispiel für Salzburg. In Linz herrscht ein veraltetes Proporzsystem. Jede Partei ist je nach Stärke automatisch in der Landesregierung vertreten oder nicht. Die Schwarzen arbeiten mit den Blauen zusammen, haben es sich aber nicht ausgesucht, gemeinsam in einer Regierung zu sitzen. Sie tun es, weil es das Gesetz so will.

In Salzburg hätte es auch anders kommen können. ...