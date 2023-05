Die neue Koalition in Salzburg schlägt auch in Wien und sogar in Brüssel Wellen. Kickl freut sich, die Grünen warnen und in der ÖVP rumort es. Die Reaktionen auf die neue Landesregierung fallen gemischt aus.

BILD: SN/ROBERT RATZER Während Landeshauptmann Wilfried Haslauer und FPÖ-Chefin Marlene Svazek die Koalition präsentierten, flogen zwischen ÖVP und FPÖ auf Bundesebene die Fetzen.