Omikron zwingt die Politik zu neuen Strategien

Die Aussichten sind mehr als düster, durch die Welle führen nur noch zwei Wege: langsame oder schnelle Durchseuchung.

Das Papier zur bereits rollenden Omikron-Welle ist gelinde gesagt trostlos. Es stammt vom Complexity Science Hub Vienna (CSH), dessen Spitzenvertreter Stefan Thurner und Peter Klimek sind. Und es besagt in aller Kürze: Die Zeitspanne, in der man noch hätte versuchen können, die Welle einzudämmen, ist bereits verstrichen. "Somit bleibt wieder einmal nur die Frage, ob man die Durchseuchung langsam oder schnell geschehen lassen will."

Mit "man" ist die Politik gemeint. Sie wird in dem Papier aufgefordert, "umgehend" zu ...