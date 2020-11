Operation "Luxor": Wurden die geplanten Razzien verraten?

Wie aus Ramses Luxor wurde, welche Mutmaßungen rasch auftauchten und welche Rolle Ex-Innenminister Herbert Kickl dabei spielt.

Ob die Wahrheit je ans Licht kommt, darf bezweifelt werden. Derzeit stellt sich die Situation aber so dar: Die Operation Luxor, die in der Nacht auf Montag in der Islamistenszene stattfand, hätte vergangene Woche unter dem Namen Operation Ramses stattfinden sollen. Und zwar in der Nacht von Montag auf Dienstag. Der Terroranschlag von Wien kam den geplanten Razzien zuvor.

Insbesondere in den Boulevardmedien war der professionelle Terroreinsatz der Polizei sofort zum Gegenstand von Spekulationen geworden. Die Spezialeinheiten seien ...