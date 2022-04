Parteifinanzen: Ein Schritt in Richtung mehr Transparenz

Grüne und ÖVP haben den Begutachtungsentwurf für transparentere Parteifinanzen eingebracht. Wie stehen die Chancen auf Umsetzung?

Zumindest vom Prozedere her war das Versprechen, einen Schritt in Richtung gläserner Parteikassen zu machen, noch nie so weit gediehen wie jetzt: Der Gesetzesentwurf für eine transparentere Parteienfinanzierung ist am Mittwoch von ÖVP und Grünen in Begutachtung geschickt worden. Darin unter anderem enthalten: Echte Prüf- und Kontrollrechte des Rechnungshofs (RH), eine Offenlegung der Ein- und Ausgänge bis hinunter auf die Ebene der Bezirks- und Gemeindeorganisationen und wesentlich schärfere Sanktionen bei Verstößen gegen das Parteiengesetz und Wahlkampfkostenüberschreitungen. Als Spende soll künftig ...