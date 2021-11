Radikale Coronapolitik: Wohin driftet die FPÖ?

Parteichef Herbert Kickl steuert die FPÖ ins Eck der Extremisten. Ob es einen Weg zurück gibt, scheint zweifelhaft.

Der Auftritt zählte zu den befremdlicheren bei der an befremdlichen Auftritten nicht armen Anti-Corona-Demonstration am vergangenen Wochenende in der Wiener Innenstadt: Eine blonde Frau mit Mikrofon, die von einem Begleitfahrzeug aus mit schriller, sich überschlagender Stimme Sätze in die marschierende Menge brüllte wie: "Wie unser Weihnachten wird, Herr Bundeskanzler, das bestimmen wir selber ganz allein!" und "Wir lassen uns nicht aufoktroyieren, wie wir unser Leben zu gestalten haben!" und "Wir lassen uns auch nicht sagen, was wir in unseren Körper ...