Scharfe Töne: Wie die ÖVP sich neu positioniert

Aus der Zentrale der Kanzlerpartei weht seit mehreren Wochen ein rauerer Wind. Das ist kein Zufall.

Der ÖVP-Kanzler und der ÖVP-Innenminister legen publikumswirksam ein Veto gegen den Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens ein. Der ÖVP-Bundeskanzler tritt öffentlich für die Errichtung von Zäunen an den EU-Außengrenzen ein. Der ÖVP-Generalsekretär zieht in Aussendungen gegen die rot-pinke Wiener Stadtregierung zu Felde, die pro Einwohnerkopf fünfmal so viel Geld für Regierungsinserate ausgebe wie die Bundesregierung.

Kein Zweifel: Seit Ende September in der ÖVP-Zentrale der altgediente Partei-Haudegen Christian Stocker als Generalsekretär das Ruder übernommen hat, und seit diesem bald darauf ...