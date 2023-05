Schlafwandlerisch in Richtung Blau

Regierung und SPÖ tun alles, um der FPÖ den Weg ins Kanzleramt zu ebnen. Spätere Orbánisierung nicht ausgeschlossen.

Erst Oberösterreich, dann Niederösterreich, jetzt Salzburg: Schlafwandlerisch taumelt unsere Republik in eine Phase freiheitlicher Regierungsbeteiligungen. Es ist damit zu rechnen, dass auf dem vorläufigen Höhepunkt dieser Entwicklung der Eintritt der FPÖ in die Bundesregierung stehen wird.

Der blaue Erfolg hat viele Väter und Mütter. Die meisten davon gehören gar nicht der freiheitlichen Gemeinschaft an. Sondern der SPÖ, die lieber in Opposition verharrt, als sich Regierungsverantwortung zu stellen. Und der ÖVP, die in ihrem Machtrausch auch des Teufels Großmutter ...