Radikal erfolgreich - Das ewige Auf und Ab der FPÖ

Vor vier Jahren lag die FPÖ nach Ibiza auf dem Boden. Nun lehrt sie unter Herbert Kickl der ÖVP und der SPÖ wieder das Fürchten. Wie es dazu kam.

Während die Demonstranten auf dem Wiener Ballhausplatz zum Partyhit "We're Going to Ibiza" tanzten, herrschte im Kanzleramt in den Tagen und Nächten nach dem 17. Mai 2019 allgemeine Krisenstimmung. Der Grund: die Veröffentlichung des Ibiza-Videos. Doch bei den eilig einberufenen Treffen und den hektischen Telefonaten im Wiener Regierungsviertel ging es nicht nur um das unmoralische Angebot des damaligen FPÖ-Vizekanzlers Heinz-Christian Strache an eine falsche Oligarchin. Der Streit zwischen ÖVP und FPÖ drehte sich vor allem um Herbert Kickl.

