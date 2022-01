Schulen starten ins Ungewisse

Die Schulen beginnen mit drei Tagen Verspätung, Sicherheitsphasen, mehr PCR-Tests in allen Bundesländern und einem großen Fragezeichen.

Und täglich grüßt das Murmeltier. In der Woche vor dem auf den 10. Jänner aufgeschobenen Schulstart laufen wieder intensive Gespräche zwischen Ministerium, Kanzleramt, Vertretern der Länder und der GECKO-Expertengruppe. Die Position des neuen Bildungsministers Martin Polaschek: Offene Schulen sind wichtig - aber aktuell hängt viel davon ab, wie sich die Omikron-Variante entwickelt. Änderungen für den Schulstart ins Jahr 2022 sind derzeit nicht ausgeschlossen. Wenn alles so verläuft wie geplant, beginnt die Schule am Montag mit einer Sicherheitsphase mit Maskenpflicht im ...