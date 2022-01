Dass zwei Regierungsparteien den Staat und seine wichtigsten Funktionen hinter dem Rücken der Öffentlichkeit aufteilen, als würden sie Monopoly spielen, ist einer Demokratie unwürdig.

Es war tief in den sechziger Jahren, als der schwarze Nationalbankpräsident und sein roter Vize gemeinsam von einer Weltbanktagung im malerischen Hawaii heimwärts flogen. Hoch über den Wolken trafen die beiden Herren eine Absprache, die als "Honolulu-Vereinbarung" in die heimische Zeitgeschichte eingehen sollte. Es handelte sich um die Besiegelung einer proporzmäßigen rotschwarzen Aufteilung sämtlicher Positionen in der Nationalbank, vom Portier bis zum Präsidenten. Dass die heilige Stätte der Währungshüter noch Jahrzehnte später als Hort der großkoalitionären Parteibuchwirtschaft verschrien war, und ...