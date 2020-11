Innenminister Karl Nehammer hat zwei Möglichkeiten: Er kann die Vorwürfe, die gegen seine Behörden erhoben werden, aufklären. Oder den Hut nehmen. Kickl-Bashing reicht nicht als Verteidigungsstrategie.

Es sind schwere Vorwürfe, die da erhoben werden. Und sie können nicht als Hirngespinste des einstigen blauen Innenministers und nunmehrigen FPÖ-Klubchefs Herbert Kickl abgetan werden. Denn etliche dieser Vorwürfe werden durch Dokumente belegt. Andere wurden durch den Innenminister sogar bereits bestätigt. Und was den dritten, brisantesten Teil der Vorwürfe betrifft, ist Innenminister Karl Nehammer in die Pflicht zu nehmen: Er muss unverzüglich zu diese Vorwürfen Stellung nehmen und für Transparenz sorgen. Am besten gleich in der heutigen Nationalratssitzung. Am Mittwoch ...