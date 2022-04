Reden mit Putin: Kompromiss mit einem Mörder?

Ob Karl Nehammers Mission der Ukraine hilft, ist ungewiss. Klar hingegen ist, dass sie Wladimir Putin hilft.

In der internationalen Staatenwelt kann man sich seine Gesprächspartner nicht aussuchen, und auch eine Gestalt wie Wladimir Putin, der in einer Kriegsverbrecherzelle in Den Haag zweifellos besser aufgehoben wäre als im Kreml, ist als Realität zu akzeptieren. Und daher auch als Gesprächspartner. Dessen ungeachtet deutet vieles darauf hin, dass die Reise Bundeskanzler Karl Nehammers nach Moskau auf einem Missverständnis beruhte. Auf dem Missverständnis nämlich, dass man mit einem Despoten, der die ganze Welt belogen hat, der ohne ...