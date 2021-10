Der Rückzug des Kanzlers aus der Regierung auf die Abgeordnetenbank ist ein erster Schritt zur Beruhigung der politischen Lage. Mächtig bleibt er trotzdem. Akzeptieren das die Grünen?

Als ob er die Analyse von Marian Smetana auf SN.at gelesen hätte, Bundeskanzler Sebastian Kurz verhielt sich am Samstagabend entsprechend. Um für die Partei die Regierungsmacht zu retten, bot er seinen Rückzug aus der ersten Reihe an. Das ist zwar kein Schuldeingeständnis, aber der Schritt zur Seite zeugt von Einsicht. Der Kanzler hätte mit einem sturen Verbleiben auf dem Chefsessel der Regierung seine Abwahl am kommenden Dienstag geradezu provoziert und seine gesamte Ministerriege mit in den Abgrund gerissen. Ihr hatte er nämlich erst dieser Tage den Treueschwur abverlangt. Wie in der Eskalationspyramide des Salzburger Konfliktforschers Friedrich Glasl wäre Kurz mit Elisabeth Köstinger & Co. "gemeinsam in den Abgrund" gestürzt.

Doch so weit wollen es der Kanzler, seine Ministerinnen und Minister sowie die Landeshauptleute nun doch nicht kommen lassen. Sie würden mit einem Mal alles verlieren. Zudem zeichnete sich gegen Abend immer stärker ab, dass sich SPÖ, Grüne, FPÖ und Neos tatsächlich auf eine Vierer-Regierung einigen könnten. Das hätte auch bedeutet: bis auf Weiteres keine Neuwahlen, sondern eine Kanzlerin Pamela Rendi-Wagner. Je länger Kurz auf einen Märtyrer-Wahlkampf hätte warten müssen, umso ungewisser wären seine Wiederwahl-Chancen geworden.

Je näher also die Stunde der absehbaren Abwahl nahte, umso hektischer liefen am Samstag die Gespräche. Zur Zeit-im-Bild-Zeit dann die Verkündigung: Kurz wechselt als Klubchef ins Parlament, Außenminister Alexander Schallenberg wird Kanzler. Der gelernte Diplomat Schallenberg ist politisch erfahren, seriös, auf dem internationalen Parkett zu Hause. Er erfüllt die Anforderung, die die Grünen gestellt haben: eine untadelige Person an der Spitze der Regierung.

Die große Frage, die sich jetzt stellt: Akzeptieren die grünen Koalitionspartner diese Rochade als Basis für eine weitere Zusammenarbeit? Denn Sebastian Kurz ist zwar nicht mehr Kanzler, aber auch nicht dort, wo ihn seine Gegner haben möchten, nämlich weg. Als Klubobmann und Parteichef bleibt er weiterhin mächtig, sitzt am Tisch bei allen Ministerratssitzungen. Dieser "Schattenkanzler" wird überall mitreden.

Der Ball ist jetzt wohl endgültig bei den Grünen. Akzeptieren sie die Rochade bei der ÖVP nicht, könnten sie als die Zerstörer der Koalition hingestellt werden.