Die Erfolge von KPÖ und MFG sind kein Naturgesetz. Die politischen Rand-Parteien sind stets so stark, wie die Schwäche der etablierten Parteien es zulässt.

Das Versagen der politischen Mitte schafft Raum für neue Kräfte. Siehe Graz, wo die einstige stolze Bürgermeisterpartei SPÖ nur noch ein einstelliger Schatten ihrer selbst ist. Platz genug also für die KPÖ, die mit glaubwürdiger und ehrlicher Sozialpolitik (also mit dem, was eigentlich der Job der SPÖ wäre) punkten konnte und künftig wohl die Bürgermeisterin stellen wird. Siehe auch Oberösterreich, wo die ÖVP ihr Potenzial nicht ausschöpfen konnte, die SPÖ im niedrigen zweistelligen Bereich schwächelt, die FPÖ trotz ihres pragmatischen ...