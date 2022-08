Wien Energie: Der einstige Krisenmanager Michael Ludwig ist selbst in der Krise

Nachdem der rote Wiener Bürgermeister tagelang auf Tauchstation war, nahm er zur Krise der Wien Energie erstmals Stellung und will alles richtig gemacht haben. Sein Image als Krisenmanager ist trotzdem mehr als angekratzt.

"Too big to fail", also "zu groß, um zu scheitern". Dieser Spruch, wonach systemrelevante Institutionen jedenfalls immer vom Staat gerettet werden, muss irgendwo im Wiener Rathaus in fetten roten Lettern an der Wand geschrieben stehen. Denn anders ist es wohl nicht zu erklären, dass sich die Wiener Stadtregierung und damit die Wiener SPÖ in der Kommunikation rund um die Wien Energie zuletzt schwerstens im Ton vergriffen hat, wenn sie Sicherheit vom Bund einfordert.

Dieses Muster zeigte sich auch ...