Zu viele Parteivorsitzlehrlinge verderben den Brei …

Alle, die bis Freitag um 23.59 Uhr SPÖ-Mitglied werden, dürfen mitbestimmen, wer künftig an der Parteispitze steht. Seit das bekannt ist, bemühten sich "mehrere Hundert" um eine Parteimitgliedschaft. Jene SPÖ, die vor 15 Jahren noch 300.000 Mitglieder zählte und auf nunmehr 140.000 geschrumpft ist, scheint also ein Rezept gegen den Mitgliederschwund gefunden zu haben: Man nehme einen Streit um die Parteispitze, füge unzählige innerparteiliche Querschüsse hinzu und lasse das Ganze so lang köcheln, bis es zur Kampfabstimmung kommt. Dass es ...