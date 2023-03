Andreas Babler bewirbt sich um SPÖ-Vorsitz

Run auf Mitgliedschaft und auf SPÖ-Vorsitz. Hunderte Neueintritte in die Partei und Berichte über ein Dutzend Bewerber für den Chefsessel.

Knalleffekt im holprigen Wettrennen um die SPÖ-Parteispitze. Donnerstagabend gab der linke Vor- und Nachdenker und SPÖ-Bürgermeister der Gemeinde Traiskirchen, Andreas Babler, seine Kandidatur für den SPÖ-Parteivorsitz bekannt - via Twitter: Kurz vor 18 Uhr textete der immer wieder als "Genosse Rampensau" und "Tsipras von Traiskirchen" bezeichnete Parteirebell: "Ich kandidiere für den Vorsitz der SPÖ, weil die Sozialdemokratie ein Teil meines Lebens ist. Und weil es mir sehr wehtut, was wir da in den letzten Monaten mit dieser Partei aufgeführt haben, ...