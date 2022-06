100 Tage Krieg in der Ukraine: "Die Lage wird immer düsterer"

Am 24. Februar griff Russland die Ukraine an. Seither tobt in dem Land ein brutaler Kampf. Zwischen Russland und dem Westen kam es zum Wirtschaftskrieg. Der Militärexperte Markus Reisner beurteilt die Chancen beider Seiten.

SN/APA/AFP/FADEL SENNA Ein ukrainischer Soldat verlässt einen Schützengraben östlich der Stadt Kharkiv .