100 Tage, die unsere Welt verändert haben

Die Ukraine erwachte am 24. Februar im Krieg. Seither wirkt der russische Angriff in alle Regionen der Welt.

Schon jahrelang kämpften prorussische Separatisten in der Ostukraine, schon jahrelang war die Krim völkerrechtswidrig besetzt. Seit Monaten formierten sich russische Truppen bedrohlich um die ukrainische Grenze. Und doch traf es die Welt überraschend, als Wladimir Putin seine Panzer am 24. Februar Richtung Kiew schickte. Es war kaum zu glauben, dass es wieder einen Angriffskrieg in Europa gibt. Nun dauert er bereits 100 Tage.

So tapfer und unverhofft erfolgreich sich die Ukraine verteidigt, ihre Verluste sind ...