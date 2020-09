VfGH hinterfragt Verbot des assistierten Suizids

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) befasst sich am Donnerstag mit dem Verbot der Sterbehilfe. Befragt werden in einer öffentlichen Verhandlung sowohl Befürworter als auch Gegner einer Liberalisierung. Vier Antragsteller, darunter zwei Schwerkranke und ein Arzt, wollen die Strafbarkeit der "Tötung auf Verlangen" und der "Mitwirkung am Selbstmord" kippen. Verteidigt wird das Verbot von Vertretern der Regierung.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Sterbehilfe ist ein sehr kontroverses Thema