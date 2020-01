Mitnichten, sagt SN-Innenpolitikchef Andreas Koller in seiner Analyse zum türkis-grünen Koalitionspakt. Das Regierungsprogramm wird am Donnerstagnachmittag präsentiert, einiges ist aber bereits durchgesickert.Welche Chancen ergeben sich für die Grünen? Was sind die inhaltlichen Aufreger? Und kann Türkis-Grün noch verhindert werden?