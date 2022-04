So steht es um die Digitalisierung an den Schulen

Laptops, aber kein Internet. Tablets, aber keine Steckdose. Die Digitalisierung der Klassen funktioniert nicht überall.

150.000 Laptops und Tablets wurden Anfang des Schuljahrs an Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Schulstufe verteilt - das Digitalisierungspaket der Regierung infolge von Corona hat Eindruck gemacht. Medienwirksam begleitete der damalige Noch-Bildungsminister Heinz Faßmann im Herbst 2021 die ersten Auslieferungen der Laptops an die Schulen. Ein halbes Jahr später wartet allerdings rund ein Viertel der Jugendlichen, die das Bildungsministerium in diesem Schuljahr bei seiner Digitalisierungsoffensive erstmals mit günstigen Laptops und Tablets ausstatten wollte, noch immer ...