Von Einsperren bis Überwachen: Der Staat im Kampf gegen den Terror

Die Antiterrormaßnahmen wurden in den vergangenen Jahrzehnten immer schärfer. Doch nicht alle Pläne der Politik waren umsetzbar. Ein Überblick über die jüngsten Versuche, Extremisten mit Gesetzen in Schach zu halten.

Ob Rufdatenerfassung, Chips im Reisepass oder neue Straftatbestände, die die Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung oder ihre Finanzierung unter Strafe stellen. Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center wurden auch in Österreich stetig die Gesetze im Kampf gegen den Terror verschärft. Auch nach dem Erstarken des "Islamischen Staats" im Nahen Osten und den Anschlägen von IS-Anhängern in Europa wurde kontinuierlich an der Gesetzesschraube gedreht. Doch nicht alle angekündigten Pakete wurden umgesetzt oder waren mit der ...