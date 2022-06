Wankende Koalitionen, weichende Landesfürsten und Blockflöten für alle: Ein Streifzug durch Österreichs Länder

Rumoren in den Ländern. Wachablöse bei beiden Tiroler Regierungsparteien, Wachablöse im Grazer Landhaus, unklare Zukunft für die schwarz-grüne Vorarlberger Landesregierung, und selbst Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer musste sich vor Kurzem mit Rücktrittsgerüchten herumschlagen, die er jedoch prompt dementierte: Üblicherweise ein Hort der Stabilität, ist zuletzt einige Bewegung gekommen in die Landhäuser und Regierungsstuben quer durch die österreichischen Länder. Die nächste Serie an Landtagswahlen wirft unübersehbar ihre Schatten voraus.Wahlreigen. Den Auftakt macht Tirol, das seine Wahl aufgrund der Rücktrittsankündigung LH Günther ...